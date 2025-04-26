В Україні за рік утричі зросла кількість лудоманів: скільки українців потрапило до Реєстру ігрозалежних

У той час, коли у квітні Україна має отримати нового регулятора ринку азартних ігор, у країні гостро постає проблема ігрової залежності. Так, за 2024-й рік офіційна кількість ігрозалежних українців зросла в 3 рази.

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Про це повідомляє аналітичний сервіс Opendatabot із посиланням на Реєстр лудоманів, який вела скасована Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Станом на кінець березня в ньому перебували 12 807 українців.

За рік список збільшився в 3 рази або на 9 389 осіб, а 1 496 було виключено через закінчення терміну обмеження. Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 осіб, з яких 2 172 вже виключено.

Водночас слід пам'ятати, що 99% усіх записів у Реєстрі — це добровільні звернення: люди самі подають заяву про самообмеження, щоб на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження — від шести місяців до трьох років.

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Тільки 1% - це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік — 140 рішень, а от за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

У середньому торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб — це у 2,8 раза більше, ніж у 2023, коли перелік поповнювався приблизно на 280 осіб на місяць. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні — 1041, а найменше в червні — 524.

При цьому кількість лудоманів у 2025-му році зростає ще більшими темпами: за перші два місяці до Реєстру вже внесено 1 719 осіб, тобто в середньому 860 на місяць — це на 10% більше, ніж у 2024 році.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», із 1 квітня набув чинності закон про дозвіл реклами азартних ігор у ЗМІ, що може спричинити ще більший сплеск кількості гравців, а потім і лудоманів.

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