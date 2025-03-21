Новий регулятор ринку азартних ігор з квітня: що очікує бізнес

Новий регулятор ринку азартних ігор та лотерей, створенням якого опікуватиметься Міністерство цифрової трансформації, має вирішити низку проблем, з якими не впоралася Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

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Зокрема, гральний бізнес сподівається, що новий регулятор зможе створити прозорі правила роботи, а також підвищити ефективність боротьби з «тіньовим» сегментом.

Насамперед, учасники ринку очікують на запуск та ефективну роботу Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), яку так і не вдалося створити КРАІЛ.

«Запуск та ефективна робота ДСОМ дозволить контролювати фінансові потоки, боротися з нелегалами та забезпечити повноту сплати податків. Впровадження такого інструменту державного контролю розглядається як важливий етап у забезпеченні прозорості фінансових операцій та детінізації відповідного сегменту економіки», — розповіли у компанії WinBoss — європейській мережі азартних ігор, яка з 2024 року представлена на ринку України.

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Крім того, гральний бізнес очікує, що новий регулятор зможе організувати ефективнішу боротьбу із нелегальними онлайн-казино, включно із блокуванням нелегальних сайтів і застосунків, а також спростити процедури ліцензування та регулювання.

«Бажано, щоб новий регулятор спростив процедури ліцензування та зробив їх більш прозорими та зрозумілими для операторів. Або конкретизував, або надав шаблони заповнення заяв на отримання ліцензій та інших дозвільних документів. Також важливо надати можливість отримувати ліцензії в форматі онлайн. Це сприятиме залученню нових легальних гравців на ринок та зменшенню бюрократичних перепон», — пояснюють юристи, що працюють з легальними гравцями.

Також опитані представники грального бізнесу наголошують на важливості незалежності нового регулятора від політичного впливу. Це вимагає прозорого процесу призначення керівництва та забезпечення фінансової самодостатності нового органу.

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На початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей».

Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган. Він перебуватиме у підпорядкуванні Мінцифри, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Крім того, забороняється реклама азартних ігор, за винятком телебачення та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року. А також в Україні почав роботу Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя» для людей з ігровою залежністю.

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