Підозрюють у пособництві росії: в Києві затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

У середу, 18 грудня, за пособництво державі-агресору був затриманий голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Голову КРАІЛ підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



Йдеться про Івана Рудого, який з 30 жовтня 2020 року є головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що займається питаннями легалізації, ліцензування та регулювання ринку азартних ігор в Україні.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного функціонування на території України онлайн-казино, фактичними власниками якого є громадяни рф, затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)», — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що через дії керівника КРАІЛ представники комерційної структури, пов’язані з рф, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет та сприяли державі-агресору.

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Прокурори стверджують, що отримавши інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, затриманий умисно не вживав заходи щодо позбавлення відповідної ліцензії, забезпечуючи продовження діяльності онлайн-казино.

Повідомляється, що під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили флеш носії, чорнові записи, та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.

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Раніше прокурори повідомили про підозру п’ятьом особам — організаторам онлайн-казино, власниками яких є громадяни рф у пособництві державі-агресору.

За інформацією «Української правди», КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують з росією.

Про Івана Рудого відомо, що є колишнім військовим, брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення на фронті. Після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.

Також він брав участь у «Іграх нескорених» та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях. А вже у 2020 році він очолив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Нагадаємо, у квітні цього року РНБО заборонила доступ військовослужбовцям до гральних закладів і онлайн-казино.

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