«Літо помахало нам ручкою»: синоптики розповіли про зміну погоди у вихідні 26−27 квітня

Як і прогнозували синоптики, після спекотних днів на цьому тижні в Україні різко похолодало.

Синоптикиня Наталія Діденко зміну погоди пов'язує із проходження територією нашої країни атмосферного фронта, який «тягне» за собою дощі з грозами.

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«Вдень у суботу, 26 квітня, він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей. А ось західна частина та північні області (окрім Сумщини) вже потраплять у суху погоду. Проте, оскільки фронт холодний, то й повітря в його тилу буде холодним. Принаймні, холоднішим», — зазначає фахівчиня.

26 квітня у західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12+17 градусів. На півдні, в східних областях та на Дніпропетровщині утримається тепла погода, +20+26 градусів. В столиці вдень без істотних опадів, похолоднішає до +12+14 градусів.

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А у неділю, 27 квітня, дощі йтимуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та увечері у східних областях. На решті території України в неділю опади малоймовірні.

«У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28-го квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті», — попереджає Наталія Діденко та додає, що наступного тижня в Україні потеплішає, але не так, як було. «Літо поки що помахало нам ручкою», — жартує синоптикиня.

А її колега Ігор Кібальчич зазначає, що за атмосферним фронтом на територію країни надійде аномально холодна повітряна маса з Баренцева моря та Фінляндії. Як очікується, найхолодніше буде у період з 26 по 29 квітня включно.

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Так, спочатку холоднішає на заході та півночі, а вже упродовж 27 та 28 квітня холодне повітря пошириться на більшу частину Україні. «Лише з 30 квітня та перших днів травня поступово почне теплішати, хоча загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні», — додав метеоролог.

Він прогнозує, що в нічні та ранкові години 27 — 29 квітня мінімальні показники температури передбачаються в межах +1…+6 °С, на поверхні ґрунту у всіх регіонах прогнозуються заморозки до −1…−6 °С.

У західних (окрім Закарпаття), центральних, північних та східних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0…-5 °С. На півдні також місцями можливі заморозки у повітрі 28 квітня. В денні години повітря прогріватиметься до +8…+14 °С, на півдні та у західній частині +15…+21 °С; 29 та 30 квітня вдень очікується поступове підвищення до +17…+22 °С у більшості областей.

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Нагадаємо, що цього тижня Україна була однією з найспекотніших країн Європи. Так, 24 квітня протягом дня температура піднімалася до +26 градусів.

Фото Pixabay

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