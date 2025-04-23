Після спеки — різке похолодання: синоптикиня розповіла про сюрпризи погоди на найближчі дні

У четвер, 24 квітня, Україна знов буде однією з найспекотніших країн Європи. Протягом дня температура повітря становитиме +20…+26 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«Дощі з грозами завтра ймовірні у західній частині, ввечері у четвер також опади дійдуть до північної частини та південного сходу», — пише вона.

У Києві у четвер вдень буде сонячно та спекотно — до +25…+26 градусів. А ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів.

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24 квітня більшу частину доби в столиці опадів не очікується.

В інших регіонах України у п'ятницю дощів побільшає. У суботу очікується різке похолодання на півночі, заході та більшості центральної частини.

За прогнозом Діденко, у неділю антициклон зумовить в Україні суху, проте прохолодну погоду.

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Також нагадаємо, що період магнітних бур у квітні вже минув. Остання потужна буря була 22 квітня. Але людям з ослабленим імунітетом та хронічними захворюваннями у спекотні дні, які зараз стоять в Україні, варто дотримуватись порад лікарів, які вони дають пацієнтам на період сонячної активності.

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