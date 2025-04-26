Українська письмениця і поетка Оксана Забужко — про те, як Київ пережив варварське російське бомбардування балістикою і продовжує жити.

«Русанівська набережна, тихий, благісний ранок, — пише після російського удару балістикою по столиці Оксана Забужко. — Туркочуть голуби, мостячись на осоння на бетонній плиті, скрекочуть жаби в очереті. Кілька дідків уткнулось у Дніпро вудками, здалеку на пісочку загоряє старша пані в бікіні. По доріжці час від часу трюхикають бігуни, прогулюються люди з дітьми й собаками.

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— Назар, ми йдемо за морозивом!

- Нііііі!

- Що — ні? Не хочеш морозива? Тоді залишайся тут!

Назар поспішно наздоганяє самокатиком тата й маму: хто ж не хоче морозива!..



Інший хлопчик годує з мамою в березі качок. («А качечка випливає /З качуром за ними, /Ловить ряску, розмовляє /З дітками своїми», — послужливо підказує мені мозок десь у цьому самому віці вперше й прочитане…)

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На плесі дзеркаляться хмарки, білі по синьому; вдалині, в прямій перспективі блищить лаврська дзвіниця.

Те саме місто, в якому цілу ніч вибухали ракети. Ті самі люди, які просиділи її в коридорах. На іншому кінці, по той бік Дніпра ще, либонь, розгрібають завали і змивають з асфальту кров. А ми поки що живі — значить, треба жити. І «радувацця нада», як буркнув мені вранці неговіркий літній таксист — навряд чи підозрюючи, що озвучує базові засади християнської етики: майже за Сковородою…

Ні тіні страху в повітрі (влітку, коли супостати по Охматдиту вдарили, — ще було!). Ні тіні, ні сліду тих темних енергій, що їх там ті грьобані кандидати-в-Саурони намагаються в нас розбудити: задавляться («ПТН ХЛО РАША ПАРАША», життєствердно підказує графіті на бетоні).

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Ми справді навчилися жити поруч зі смертю. Жити — а не виживати, не перетерплювати своє, Богом дане життя з чужої ласки. Зрештою, ми завжди це вміли. По-вченому це називається — відчуттям трагічного. І може, найстисліше його висловив, понад пів століття тому, тутешній-таки, «русанівський» поет — може навіть, з цього самого ракурсу дивлячись на світ і Київ:

Така золота, що нема зупину,

Така буйна — нема вороття…

В останніх коників, що завтра загинуть,

Вчуся ставленню до життя ©.

Вічний спочин загиблим цієї ночі. Переможемо".

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