США вимагатимуть від росії визнати право України на розвиток власної, адекватно оснащеної армії та оборонної промисловості в рамках мирної угоди. Це стверджують люди, знайомі з цим питанням. Посланник США Стів Віткофф вирушив до росії, щоб обговорити це питання з путіним. Це сигнал про те, що адміністрація президента Дональда Трампа шукає певних поступок від кремля, а також від України, намагаючись припинити війну, пише Вloomberg.

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Дозвіл Києву на утримання своїх збройних сил, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що путіну доведеться відмовитися від оголошеної ним мети «демілітаризації» країни — однієї з головних цілей війни, про яку він заявляв. Результат з цього питання може залежати від готовності росії дозволити Україні самостійно визначати чисельність своїх майбутніх сил.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб москва повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію, яку вона захопила на початку свого повномасштабного вторгнення в сусідню країну в 2022 році. За словами співрозмовників, цей об'єкт перейде під контроль США, щоб управляти енергією для обох сторін. Вони додали, що деталі планів ще можуть змінитися. Представник адміністрації заявив, що візит Віткоффа до путіна є частиною зусиль Трампа, спрямованих на досягнення миру, відхід від минулих невдалих стратегій і припинення війни.

Нещодавно Трамп заявив, що він «чинить сильний тиск на обидві» сторони у війні. Він сказав, що вважає, що путін «хоче укласти угоду». Відповідаючи на запитання, які поступки запропонувала росія, Трамп сказав: «Припинення війни, припинення захоплення цілої країни — досить велика поступка».

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На додаток до дозволу Україні утримувати свої війська, «США хочуть забезпечити прохід над Дніпром і повернути окуповані росією землі в Харківській області. путін вимагає визнання всієї Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей незважаючи на те, що йому не вдалося повністю окупувати їх», йдеться у статті.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика Сергія Фурси про те, що Трамп наразі провалює абсолютно все, за що він взявся.

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