Вода не йде у бачок унітазу: майстер Джамал з Торонто розповів, що робити

Ситуація, коли навіть ідеально чистий унітаз раптом перестає нормально працювати, здатна серйозно зіпсувати настрій. Але не завжди потрібно одразу викликати сантехніка. Багато несправностей можна усунути своїми руками.

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В цьому впевнений майстер Джамал з канадського Торонто.

Як влаштований бачок

Бачок унітазу — досить проста система: це герметична ємність з кришкою, впускним клапаном для подачі води та зливним механізмом усередині. Поплавець регулює рівень води, перекриваючи потік, коли заповнений бак. А у разі поломки система переливу запобігає переповненню.

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Основні причини несправностей

Повільний набір води або її відсутність найчастіше викликається:

засувом клапана подачі води або встановленого фільтра;

засміченням чи пошкодженням шланга-підводки, що з'єднує бачок із водопровідною трубою;

неправильним положенням поплавця в зливному механізмі;

сильним перетягуванням кріплень, що викликає деформацію системи.

Як усунути проблему

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Чищення шланга-підведення. Якщо він забився піщинками або накипом, акуратно від'єднайте шланг, промийте його і видаліть засмічення.

Очищення наливного клапана. Перекрийте воду, відкрутіть шланг від бака, акуратно витягніть клапан і очистіть його від забруднень дротом або голкою, якщо клапан пошкоджено, замініть його.

Регулювання поплавця

Поплавці бувають двох типів:

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вертикальні («склянка»): якщо він залип у верхній позиції, акуратно поверніть його на місце. При сильному забрудненні механізм потрібно розібрати та почистити;

важільні («груша»): у разі перекосу важеля акуратно підправте його вигин або відрегулюйте гвинт, щоб поплавець знову вільно рухався.

Виправлення помилок при збірці системи

Якщо проблема виникла через сильне перетягування деталей, обережно розберіть систему, почистіть і зберіть знову, уникаючи надмірного зусилля.

Якщо проблема у зливі

Іноді бачок наповнюється, але вода не йде через засмічення зливного механізму. Тоді потрібно почистити злив, щоб відновити роботу системи.

Профілактика несправностей

Щоб уникнути подібних проблем:

періодично розбирайте та оглядайте внутрішні механізми бачка;

замінюйте зношені прокладки та ущільнювачі;

очищайте бачок від вапняного нальоту та іржі за допомогою спеціальних засобів або розчину лимонної кислоти;

встановіть фільтр грубої очистки на подачу води та регулярно його промивайте.

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