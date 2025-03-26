Дуже добре працюють разом: експертка поділилась копійчаним засобом чищення унітаза

Популярна блогерка Олена Матвєєва, яка часто дає поради з ведення домогосподарства, поділилася черговим способом чищення унітаза.

За її словами, за допомогою цього засобу можна видалити сечовий камінь або ще якісь забруднення. На все піде буквально 10 хвилин.

ВІДЕО ДНЯ

Експертка радить використовувати харчову соду та будь-який порошок, що чистить. Вона зазначає, що разом вони дуже добре спрацьовують.

Матвєєва каже, що перед тим як чистити унітаз, його бажано змочити й спустити воду.

РЕКЛАМА

Потім всередині розподілити харчову соду, а зверху неї сухий порошок для чищення сантехніки.

Йоржиком або щіткою обробити чашу унітаза, закрити кришку й залишити на 10 хвилин.

Потім ще раз попрацювати йоржиком и змити весь бруд.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як почистити унітаз за допомогою диво-розчину з трьох інгредієнтів.

98

Читайте нас у Facebook