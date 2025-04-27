Принц Гаррі та Меган Маркл втратили понад три мільйона доларів

Принц Гаррі та Меган Маркл, які прийняли рішення щодо стосунків, втратили понад 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (3,1 млн доларів) під час найбільших змін в їхньому житті. Це сталося ще тоді, коли принц Арчі був єдиною дитиною королівського подружжя, пише Geo.tv.

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Згідно зі статтею, причина таких витрат полягала в тому, що коли принц Гаррі та Меган Маркл одружилися, у них в котеджі Фрогмор було зроблено ряд ремонтних робіт, починаючи від внутрішніх змін і закінчуючи встановленням екобойлера для нескінченної гарячої води та «низьковуглецевого тепла».

Експерт Террі Фішер пояснив «марність» цього кроку.

«Котедж Фрогмор насправді ніколи не належав Гаррі та Меган, — сказав він. - Це було подаровано їм для користування покійною королевою, але вони не мали законного права власності. Це означає, що останнє слово щодо маєтка завжди залишалося за монархом. Через це навіть якщо хтось покращує або інвестує в королівську власність, це не дає довгострокової частки в ній. Це більше схоже на продовжену позику, і коли цей час закінчується, майно повертається Короні».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі зберігає секретну зброю проти королівської родини.

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