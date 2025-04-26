41.17 / 41.87 47.06 / 47.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принц Гаррі зберігає секретну зброю проти королівської родини: про що йде мова

18:34 26 квітня 2025
Принц Гаррі

Розбіжності між принцом Гаррі та рештою британської королівської родини, здається, не мають вирішення. У розпал юридичної битви за повернення фінансованої державою особистої охорони молодший син короля Чарльза залишається окремо від сім’ї. Однак, за словами джерел, близьких до королівської родини, Гаррі може зробити вирішальний крок, який змінить хід подій.

Стало відомо, що принц Гаррі, можливо, написав нові мемуари вибухового змісту. Цей рукопис, який ще не побачив світ, міститиме конфіденційну інформацію про його батька та брата, принца Вільяма. Ці викриття можуть серйозно скомпрометувати імідж королівської родини та ще більше дестабілізувати їхні й без того крихкі стосунки з герцогом Сассекським, пише e-noticies.

Зміст книги буде зберігатися в резерві як крайній захід, а вона буде опублікована лише в тому випадку, якщо Гаррі вирішить повернутися до Сполученого Королівства за сприятливих умов. Однак, якщо він це зробить, принц заплатить дуже високу ціну: остаточний розрив з родиною та неможливість повернутися до Британії. Це буде незворотним розривом.

Маючи такий потужний інструмент, принц Гаррі не використовуватиме його легковажно. Джерела вказують, що, незважаючи на відстань, він все ще відчуває прихильність до батька-короля і принца Вільяма. Хоча вони давно не бачилися їх особисто, Гаррі все ще вважає їх невід’ємною частиною свого життя і не прагне завдати їм шкоди без причини.

РЕКЛАМА

Тому публікація книги стане для нього останнім вибором: він знає, що це рішення позначить точку неповернення. Але він також розуміє, що лише наявність цього матеріалу дає йому стратегічну перевагу в королівській родині.

Кажуть, що герцог Сассекський опинився в критичній точці: з одного боку, він хоче зберегти стосунки зі своєю родиною. З іншого боку, він захищає те, що вважає своїм законним правом. А посередині — рукопис, який може все змінити.

Раніше повідомлялося, що видавці розпочали боротьбу за публікацію мемуарів Меган Маркл, яка погрожує ними королівській родині.

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли рішення щодо стосунків: що відбувається у родині

Гороскоп від індійських астрологів. Фото astrosage.com/

Овнам — спонтанність, Терезам — стрес, а Скорпіонам — дружня підтримка: поради астрологів на 26 квітня

Карта Таро Місяць. Фото Pixabay

Водоліям — «Колісниця», Ракам — «Король Жезлів», а Дівам — «Десятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 26 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту