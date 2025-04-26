Принц Гаррі зберігає секретну зброю проти королівської родини: про що йде мова

Розбіжності між принцом Гаррі та рештою британської королівської родини, здається, не мають вирішення. У розпал юридичної битви за повернення фінансованої державою особистої охорони молодший син короля Чарльза залишається окремо від сім’ї. Однак, за словами джерел, близьких до королівської родини, Гаррі може зробити вирішальний крок, який змінить хід подій.

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Стало відомо, що принц Гаррі, можливо, написав нові мемуари вибухового змісту. Цей рукопис, який ще не побачив світ, міститиме конфіденційну інформацію про його батька та брата, принца Вільяма. Ці викриття можуть серйозно скомпрометувати імідж королівської родини та ще більше дестабілізувати їхні й без того крихкі стосунки з герцогом Сассекським, пише e-noticies.

Зміст книги буде зберігатися в резерві як крайній захід, а вона буде опублікована лише в тому випадку, якщо Гаррі вирішить повернутися до Сполученого Королівства за сприятливих умов. Однак, якщо він це зробить, принц заплатить дуже високу ціну: остаточний розрив з родиною та неможливість повернутися до Британії. Це буде незворотним розривом.

Маючи такий потужний інструмент, принц Гаррі не використовуватиме його легковажно. Джерела вказують, що, незважаючи на відстань, він все ще відчуває прихильність до батька-короля і принца Вільяма. Хоча вони давно не бачилися їх особисто, Гаррі все ще вважає їх невід’ємною частиною свого життя і не прагне завдати їм шкоди без причини.

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Тому публікація книги стане для нього останнім вибором: він знає, що це рішення позначить точку неповернення. Але він також розуміє, що лише наявність цього матеріалу дає йому стратегічну перевагу в королівській родині.

Кажуть, що герцог Сассекський опинився в критичній точці: з одного боку, він хоче зберегти стосунки зі своєю родиною. З іншого боку, він захищає те, що вважає своїм законним правом. А посередині — рукопис, який може все змінити.

Раніше повідомлялося, що видавці розпочали боротьбу за публікацію мемуарів Меган Маркл, яка погрожує ними королівській родині.

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