41.19 / 41.86 47.06 / 47.82
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Це мета»: Макрон після зустрічі із Зеленським звернувся до путіна

16:24 27 квітня 2025
Зеленський та Макрон

путін повинен довести, що він справді хоче миру. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським на похороні Папи Франциска. Відповідний допис Макрона з'явився на платформі Х.

«Дуже позитивний обмін думками з президентом Зеленським, — написав Макрон. — Припинити війну в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні знову сказав мені про це. Він хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його впровадження».

За словами Макрона, тепер президент путін має довести, що він справді хоче миру.

«Ми продовжимо нашу роботу в рамках „коаліції рішучих“, започаткованої в Парижі минулого березня, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного та тривалого миру в Україні», — йдеться у дописі французського лідера.

РЕКЛАМА

Своєю чергою президент США Дональд Трамп після зустрічі із президентом України Зеленським у Ватикані заявив, що у путіна не було ніяких причин «бити ракетами по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні».

«путін, може, не хоче припиняти війну, і з ним потрібно боротися по-іншому. Наприклад, за допомогою банківських або вторинних санкцій», — резюмував Трамп.

Додамо, що експерти у США вважають, що путін «ганьбить» Трампа ударами по Україні.

РЕКЛАМА

Фото: president.gov.ua

58

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новолуние. Фото Pixabay

«Грошовий» Молодик 27 квітня: що потрібно зробити ввечері у неділю, щоб розбагатіти

Східний гороскоп на тиждень із 28 квітня по 4 травня

Щурам допоможе інтуїція, а Драконам настав час «очиститися»: східний гороскоп на тиждень 28 квітня — 4 травня

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Потап на сцені. Фото instagram.com/realpotap/

Українці прощаються з Потапом: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту