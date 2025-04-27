«Це мета»: Макрон після зустрічі із Зеленським звернувся до путіна

путін повинен довести, що він справді хоче миру. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським на похороні Папи Франциска. Відповідний допис Макрона з'явився на платформі Х.

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«Дуже позитивний обмін думками з президентом Зеленським, — написав Макрон. — Припинити війну в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні знову сказав мені про це. Він хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його впровадження».

За словами Макрона, тепер президент путін має довести, що він справді хоче миру.

«Ми продовжимо нашу роботу в рамках „коаліції рішучих“, започаткованої в Парижі минулого березня, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного та тривалого миру в Україні», — йдеться у дописі французського лідера.

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Своєю чергою президент США Дональд Трамп після зустрічі із президентом України Зеленським у Ватикані заявив, що у путіна не було ніяких причин «бити ракетами по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні».

«путін, може, не хоче припиняти війну, і з ним потрібно боротися по-іншому. Наприклад, за допомогою банківських або вторинних санкцій», — резюмував Трамп.

Додамо, що експерти у США вважають, що путін «ганьбить» Трампа ударами по Україні.

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Фото: president.gov.ua

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