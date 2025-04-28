Травень прийде з дощами: синоптики розповіли, коли до України повернеться тепло

Аномально холодне повітря, яке надійшло в Україну останніми днями з Баренцева моря та Фінляндії, принесло з собою не лише нічні заморозки, але й сніг. Так, напередодні сніжило, зокрема, на Харківщині та Сумщині. Така погода для кінця квітня вважається аномальною.

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Прохолодним буде і початок нового робочого тижня, із заморозками у нічний та ранковий час. Втім, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у середині тижня тепло повернеться в країну разом з опадами.

У понеділок, 28 квітня, по всій території України під впливом антициклону очікується суха та холодна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у більшості областей на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки 0…-5 °С; вдень +13…+18 °С, на Закарпатті до +21°С, на крайньому сході +8…+13 °С.

Прогноз погоди на 28 квітня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 29 квітня, утримається малохмарна погода без опадів по всій Україні. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с, на півночі Лівобережжя можливі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, на поверхні ґрунту, у східних областях та Криму також місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень температура становитиме +13…+18 °С, на південному заході країни +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 30 квітня, вночі без істотних опадів. Вдень у центральних та західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. У решті регіонів сухо. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 °С, у Криму 1…+6 °С; вдень +16…+21°С, у південних та західних областях місцями +22…+26 °С.

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Прогноз погоди на 30 квітня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 1 травня, вночі очікується погода без істотних опадів. Вдень місцями у північних, центральних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 1 травня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 2 травня, у більшості регіонів України очікується погода без опадів. Лише у Криму, на Одещині та на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у південній половині північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +7…+12 °С, вдень +17…+22 °С; у північних областях вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

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Прогноз погоди на 2 травня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 3 травня, під впливом атмосферних фронтів та області низького тиску, у більшості регіонів пройдуть дощі, вдень у Криму, Приазов'ї та на сході подекуди значні. Можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині вдень північно-західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С, у центральних областях та Одеському регіоні +17…+22 °С.

У неділю, 4 травня, вночі у східній частині, вдень місцями у західних областях очікуються невеликі дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на Одещині до +21 °С.

Раніше метеоролог прогнозував, що хоч на початку травня й почне теплішати, загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні.

Фото Pixabay

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