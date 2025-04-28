Колишній президент Віктор Янукович, який у 2019 році був визнаний українським судом винним у держзраді та заочно засуджений до 13 років ув'язнення, отримав другий вирок — 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон



Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, також вирок Подільськоаго райсуду столиці отримав й ексзаступник начальника Управління державної охорони України — начальник Служби безпеки президента України. Його засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

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«Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх домаксимально можливого покарання», — зазначили в ОГ та додали, що сторона обвинувачення довела змову Януковича та його підлеглого з росіянами у лютому 2014 року щодо незаконного перетинання держкордону щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Ці особи покинути територію України трьома російськими військовими гелікоптерами поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення — з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області. Пунктом призначення був військовий аеродром у місті Єйськ. Далі втікачі перелетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками зс рф, направилися до військового аеродрому «Гвардійське» на території АР Крим.

В Офісі генпрокурора зазначили, що згодом експрезидент вирішив остаточно виїхати з України та, перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф в районі Козачої бухти у Севастополі, підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до росії. З півострова Януковича вивозили російськеі військові морським шляхом.

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У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до рф виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

В прокуратурі додали, що маршрут пересування президента-втікача супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф і був погоджений безпосередньо із президентом росії путіним. І нагадали, що раніше 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента України Управління державної охорони було повідомлено про підозру за фактом дезертирства.

Нагадаємо, що після втечі Януковича до росії український суд ухвалив конфіскацію його коштів — більше 10 млрд гривень.

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Фото Офісу генпрокурора

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