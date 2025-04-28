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Шоу-бізнес

«Сказала так!»: Тетяна Решетняк заінтригувала мережу

15:58 28 квітня 2025
Тетяна Решетняк та Олексій Комаровський

Популярна співачка Тетяна Решетняк, яка ледь не загинула з маленьким сином, вразила мережу несподіваним зізнанням. На своїй сторінці у соціальному додатку Тетяна виклала світлину разом з відомим режисером Олексієм Комаровським, на якій, вдягнута у вечірню сукню, отримує від нього червону троянду. У дописі під фото Олексій зізнався, що Тетяна схвально прийняла його пропозицію та незабаром всіх здивує перевтіленням.

«Що я запропонував Тетяні? — написав Олексій. — Поки що — секрет, але вона сказала ТАК! Її очі спалахнули, коли вона почула ідею.

Це не просто роль. Це виклик. Це TAYANNA, якої ви ще не бачили!!! Ми готуємо щось грандіозне. Це буде не про сцену. Це буде про силу. Про перезавантаження образу".

Що саме Олексій Комаровський запропонував Тетяні, поки лишається в секреті

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Підписників вразили світлини, й багато хто вирішив, що мова йде про кохання між парою.

«Які гарні», — написала акторка Наталка Денисенко.

«Красиві та щасливі», — ведучий «Холостяка» Григорій Решетник поставив поруч з коментарем сердечко.

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«Таню, вам так підходить бути поряд з класним чоловіком», — поділилися враженнями.

«Таянна буде брати участь у шоу „Холостяк“, думаю», — вирішили у мережі.

Нагадаємо, мережу обурив вибір героя на чотирнадцятий сезон реаліті «Холостяк».

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