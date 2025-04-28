Полювання на ухилянтів: в Україні влаштують раптові перевірки вишів

В Україні, де триває загальна мобілізація, проведуть перевірки навчальних закладів на предмет дотримання законодавства в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Державній службі якості освіти.

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«Державна служба якості освіти спільно з військовими та правоохоронними органами розпочинає позапланові перевірки у понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти. Вивчатимуться питання вступної кампанії та організації освітнього процесу з метою усунення порушень норм законодавства в умовах правового режиму воєнного стану. Нагадаємо, в попередні роки виявлено внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення чи ж відсутність інформації про здобувачів освіти — чоловіків призовного віку — у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), а також порушення у формуванні контингенту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здійснення наукової роботи аспірантів», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, що вже було відраховано три тисячі аспірантів, у червні очікується нова хвиля відрахувань після перевірок, інформує Новини.LIVE.

Так, йдеться про аспірантів 2023 року вступу, які були відраховані через невиконання індивідуальних навчальних планів.

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«Тут мова не йде про полювання на відьом, ніби ми хочемо відраховувати студентів. Якщо аспірант здійснює свою наукову роботу, якщо він пише статті, проводить дослідження, дисертацію, закінчує освітню частину, здатний скласти всі іспити й так далі — будь ласка. Ціль є виділити тих, які використовують аспірантуру не за призначенням і не виконують ті вимоги, які ми мали виконувати», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», Кабмін хоче позбавити відстрочки від мобілізації студентів віком від 25 років.

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