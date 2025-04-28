Українці масово почали отримувати підроблені платіжки за комуналку: що відбувається та що робити

В Україні шахраї постійно вигадують нові схеми ошукування громадян. Останнім часом багато українців знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисників, інформує Telegram-канал «BRAMA».

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Так, шахраї копіюють оформлення справжніх платіжних документів, але змінюють банківські реквізити та завищують суми до сплати. Підробки поширюються: через звичайні поштові скриньки, електронною поштою, а аткож у месенджерах і соцмережах.

Щоб убезпечити себе та свої кошти требя перевіряти реквізити. Справжні платіжки завжди містять актуальні банківські дані постачальника послуг, які можна перевірити на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Також треба звертати увагу на суму. Сума може бути завищеною та не відповідати попереднім платежам.

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Крім того, варто мати на увазі, що офіційні квитанції надходять від імені комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій.

Як писали «ФАКТИ», аферисти вдають з себе лікарів та медсестер, щоб викрадати персональні дані людей.

Ілюстративне фото

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