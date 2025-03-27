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Аферисти вдають з себе лікарів та медсестер: українців попередили про нову шахрайську схему

16:06 27 березня 2025
Шахраї намагаються отримати доступ до даних українців у системі eHealth. Фото Pixabay

Аферисти, які застосовують різноманітні схеми, аби заволодіти особистими даними громадян та їхніми грошима, використовують для оборудок й медицинську сферу.

«Увага, фішинг: шахраї під виглядом „лікарів“ та „медсестер“ викрадають персональні дані. Зловмисники телефонують жертвам і повідомляють про необхідність тимчасової перереєстрації в системі eHealth і просять назвати код із SMS», — попереджають громадян в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Отримавши необхідні їм дані, шахраї можуть прив’язати свій номер телефону до цифрового запису громадянина та отримати доступ до його персональних даних.

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Громадянам пояснили, що:

  • Сімейні лікарні не телефонують пацієнтам для отримання будь-яких кодів;
  • Дані пацієнтів у eHealth не зникають і не потребують «відновлення»;
  • Будь-які зміни в системі охорони здоров'я відбуваються лише за вашої особистої присутності.

Людям радять бути уважними, аби не стати жертвами шахраїв.

Про п'ять нових шахрайских схем з обману громадян за допомогою карток банків, які аферисти розпочали використовувати минулого року та користуються ними й зараз, читайте на нашмоу сайті.

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Фото Pixabay

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