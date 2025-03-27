Аферисти вдають з себе лікарів та медсестер: українців попередили про нову шахрайську схему
Аферисти, які застосовують різноманітні схеми, аби заволодіти особистими даними громадян та їхніми грошима, використовують для оборудок й медицинську сферу.
«Увага, фішинг: шахраї під виглядом „лікарів“ та „медсестер“ викрадають персональні дані. Зловмисники телефонують жертвам і повідомляють про необхідність тимчасової перереєстрації в системі eHealth і просять назвати код із SMS», — попереджають громадян в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Отримавши необхідні їм дані, шахраї можуть прив’язати свій номер телефону до цифрового запису громадянина та отримати доступ до його персональних даних.
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Громадянам пояснили, що:
- Сімейні лікарні не телефонують пацієнтам для отримання будь-яких кодів;
- Дані пацієнтів у eHealth не зникають і не потребують «відновлення»;
- Будь-які зміни в системі охорони здоров'я відбуваються лише за вашої особистої присутності.
Людям радять бути уважними, аби не стати жертвами шахраїв.
Про п'ять нових шахрайских схем з обману громадян за допомогою карток банків, які аферисти розпочали використовувати минулого року та користуються ними й зараз, читайте на нашмоу сайті.
Фото Pixabay190
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