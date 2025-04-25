Шахраї атакують власників карток «ПриватБанку»: як не потрапити у пастку

Шахраї, щоб заволодіти грошима громадян або отримати доступ до їхніх персональних даних, використовують різні «чутливі теми» для людей, в тому числі й тему війни.

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Зокрема, власникам карток «ПриватБанку» аферисти повідомляють, що з картки клієнта «протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька невеликих транзакцій на територію країни-агресора».

Навіть називається номер банку — 044 364 53 20, з якого нібито телефонують співробітники «служби безпеки «ПриватБанку». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Аферисти пропонують людям, щоб ті «скасували переказ», а також вимагають зробити страхування від шахраїв.

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Від людей хочуть, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і «верифікували» дані банківської картки. Для більшої достовірності називають свій «персональний номер», який нібито можна знайти на вебсайті «Привату».

Так шахраї намагаються отримати дані клієнтів, щоб потім заволодіння їхніми коштами.

Як відомо, працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки, нагадують у Центрі

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«Тож у жодному випадку не розголошуйте особисту інформацію та не здійснюйте фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб. Зателефонуйте до контакт-центру банку та повідомте про зловмисників. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів», — закликають у Центрі протидії дезінформації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли ще про одну шахрайську схему, де аферисти вдають з себе лікарів та медсестер й викрадають персональні дані людей.

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