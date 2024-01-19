Не просто «голі» оклади: журналісти підрахували, на скільки підвищились зарплати нардепів

Крім підвищення зарплат бюджетникам з 1 січня 2024 року, більшу зарплату будуть отримувати й народні депутати. Підвищення пов'язане з переглядом розміру прожиткового мінімуму.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у матеріалі Oboz.UA з посиланням на декларації нардепів.



«Заробітні плати нардепів прив'язані до прожиткового мінімуму. Однак, крім самої зарплати депутати отримають кошти на компенсацію діяльності, гроші на оренду квартири, а інколи — премії за інтенсивність. Наприклад, спікер Руслан Стефанчук минулого року мав оклад в розмірі 32,2 тис гривень, проте насправді отримував в середньому 99,7 тис гривень», — з'ясували у виданні.

Так, згідно з декларацією, Стефанчук отримав 718 333 гривень зарплати та 478 833 гривень компенсації витрат. Тобто щомісячно це 99 763 грн. Це втричі більше, ніж «голий» оклад.

Оклади нардепів зросли за рік так:

- голова Верховної Ради — з 32 208 до 36 336 гривень;

РЕКЛАМА

- перший заступник — з 30 866 до 34 822 гривень;

- заступник — з 29 524 до 33 308 гривень;

РЕКЛАМА

- голова комітету — з 28 182 до 31 794 гривень;

- член комітету — з 26 840 до 30 280 гривень.

РЕКЛАМА

Також кожному народному депутату, який не має власного житла в Києві (або житло оформлено не на нього), надається компенсація вартості оренди. За рік платять 237,9 тис гривень. Це приблизно 19,8 тис гривень на місяць. За такі гроші можна орендувати квартиру в центрі столиці.

88,4 тис гривень дають в місяць на зарплати помічникам (ще 19,4 тис гривень для компенсації податків на зарплату). 7,5 тис гривень на місяць можна отримати за компенсацію витрат на виконання депутатських обов'язків.

Всього на Верховну Раду цього року витратять 1,4 млрд грн. Минулого року парламент коштував бюджету 1,26 млрд гривень.

Нагадаємо, у березні в Україні має відбутися індексація пенсій. Такі плани підтверджують і в Міністерстві соцполітики. За попередніми підрахунками, прибавку в розмірі 1 тис гривень отримають ті українці, в яких зараз «чиста» пенсія складає 7 692 гривень.

247

Читайте нас у Facebook та Instagram