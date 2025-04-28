В Австрії задумалися про чергове скорочення виплат українцям через «біженський туризм»

В Австрії, де замислилися над позбавленням базових соціальних виплат біженців, які мають автомобілі, влада заявила про стурбованість зростанням кількості багатодітних сімей з українського Закарпаття, регіону, не зачепленого активними бойовими діями. У місцевих чиновників є підстави вважати, що деякі переселенці можуть зловживати системою соцдопомоги, пише Kosmo.

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Так, близько 90% заяв на надання притулку надходять від закарпатців. Багато хто з таких шукачів притулку часто не володіють ні українською, ні російською мовами, а також не мають базової освіти.

Австрійські чиновники жаліються на відчутний фінансовий вплив через свою державну програму допомоги на дітей, розмір якої коливається від 180 до 250 євро залежно від віку дитини. Крім того, існують додаткові виплати на догляд за дитиною.

Влада Австрійської республіки вважає, що така ситуація сприяє «біженському туризму». Чиновники мають намір переглянути умови надання виплат українцям. Зокрема, термін виплат сімейної допомоги та допомоги по догляду за дитиною планується скоротити з 1 року до 6 місяців.

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Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому у Віднів посилили перевірку одержувачів допомоги.

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