Не просто «чоловіча бритва»: жінка запропонувала зручний лайф-хак для прорідження моркви

Багато хто з досвідчених фермерів перед посівом заливає насіння моркви водою, щоб вже на третій день отримати сходи. А дехто просто кидає сухе насіння у ґрунт, й теж отримає сходи, але трохи пізніше.

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А городниця Тетяна розповіла про свій досвід посадки та вирощування моркви.

За її словами, цього року вона знайшла простий, але геніальний спосіб, який заощадив їй години роботи та купу нервів.

«Цього року я сіяла моркву як завжди — брала найдешевше насіння, не робила ніяких замочувань чи підготовки. Якщо чесно, думала, хоча б половина зійшла. Тому сипанула по-щедрому, а воно зійшло майже все», — розповіла жінка.

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За її словами зійшло стільки моркви на метр, що ділянка виглядала як засіяна травою.

Але городниця має саморобний інструмент, який допомагає проріджувати моркву буквально за лічені хвилини.

Пристрій — це звичайна дерев'яна кухонна лопатка, але «модернізована», до якої можна прикрутити звичайне лезо. Після цього інструмент для проріджування сходів буде готовий.

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Жінка зауважила, що проріджувати моркву потрібно обов'язково, бо коренеплоди будуть дрібні й кострубаті. Будуть заважати один одному рости.

А якщо проріджувати моркву класичним способом вручну, то це краще робити, коли у паростків з'явилися один-два справжніх листки, щоб такий паросток можна було вхопити пальцями.

«А з цим лайфхаком проріджування моркви при перших сходах перестає бути мукою. Я проходжу грядку за 10 хвилин», — зазначила жінка.

Вона показала, як зрізаю зайві сходи рослини.

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Городниця також зауважила, що завжди проріджує, коли земля на грядці вже добре підсохла після поливу чи дощу. По сухому ґрунту лезо краще зрізає паростки, ніж по пухкій землі.

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