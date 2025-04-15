Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Автори дуже популярного серед городників каналу «Корисне ТВ» готуються до висадки моркви, тому поділилися порадами щодо підготовки посівного матеріалу.

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Завдяки цим лайф-хакам отримати сходи можна вже приблизно на третій день після посіву, запевняє вахівець.

Отже підготуйте невелику ємність, висипте туди насіння моркви і залийте доверху гарячою водою. Температура води при цьому має відповідати приблизно 45° С.

Насіння помішуємо і залишаємо приблизно на 15 хвилин, поки вода не остигне.

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Через деякий час ви побачите, що більша частина насінин впала на дно, а вода потемнішала.

Візьміть сито і злийте на нього рідину, після чого знову заливайте насіння гарячою водою і також витримайте приблизно 15 хвилин.

Далі злийте все насіння, яке плаває зверху, залишивши тільки те, що на дні.

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Потім знову залийте насіння гарячою водою. Цього буде достатньо, щоб вода повністю змила з насіння ефірну, яка заважає насінню поглинати вологу з ґрунту і тому насіння після посіву у грунт довго там лежить «без руху».

А щоб ще більше пришвидшити схожість насіння моркви, можна скористатися паперовим рушником — зволожити його, покласти у контейнер, та висипати туди насіння.

Важливо, аби рушник був дуже вологим, але насіння не плавало у воді.

Покладіть контейнер у пакет і поставте на добу у тепле темне місце. Таким чином насіння буде краще поглинати вологу і швидше проросте.

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Наступного дня після цієї процедури треба буде висипати насіння на сухий паперовий рушник трошки його просушити і одразу посіяти у підготовлені грядки.

Також варто скористатися порадами городників щодо правильної підготовки насіння огірків.



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