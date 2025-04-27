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Клуб споживачів

Будете збирати врожай відрами: фермер-практик розповів, чим зараз краще підживити смородину та аґрус

12:55 27 квітня 2025
Полив смородини навесні. Фото&nbsp;— скрін відео

Багато хто з українських господарів висаджує на дачі смородину, однак отримати гарний врожай здатні не всі. Допомогти молодим колегам зголосився досвідчений аграрій, автор каналу «Корисне ТБ».

За його словами, секрет — у правильному підживленні, яке можна робити до, після та під час цвітіння кущів. До того ж рецепт підходить як для чорної смородини, так і для порічки та агруса.

Господар використовує гранульований курячий послід, однак можна взяти і свіжий.

Добриво з курячого посліду виходить збалансоване через великий вміст фосфору, який відповідає за збільшення корінневої системи, а також за утворення квіток та плодів.

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Також у складі присутній калій він зробить рослину більш стійкою до несприятливих умов, а ось азот відповідає за нарощення зеленої маси, а саме листя, а також покращує фотосинтез.

Для приготування добрива знадобиться 1 літрова банка гранульованого посліду на 10 л води. Почекайте, поки послід повністю розчиниться (звичайно це 2 години). Коли концентрат приготувався, додайте 0,.5 л до відра води і полийте свої кущі з розрахунку 5- 10 л (перед цим приблизно за добу землю слід добре зволожити).

Повторивши підживлення через два тижні, ви отримаєте надзвичайний врожай ягід, запевняє автор відео.

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А раніше досвідчені городники назвали гарних та поганих сусідів для смородини.

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