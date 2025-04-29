«Заморозки найближчої ночі втечуть»: синоптикиня порадовала прогнозом погоди на останній день квітня

Холодне повітря, яке накрило Україну останніми днями, трохи прогріється. Найближчої ночі на більшій території очікується +6…+10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму — від +2 до +5 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Впродовж дня середи, 30 квітня, потеплішає до +17…+22 градусів.

Дощі 30 квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода

У Києві квітень завершиться гарною погодою. Вдень повітря прогріється до +18…+19 градусів. Без опадів. Вночі буде +7…+9 градусів, але вже без заморозків.

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«У Києві мій улюблений місяць завершиться синоптичним чудовим комфортом. Вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Без опадів. А ніч хоча й очікується холодною, +7+9 градусів, але вже без заморозків», — повідомила синоптикиня.

А про те, яка погода буде в Україні на початку травня, читайте у нашому матеріалі.

Також зауважимо, що після останньої квітневої магнітної бурі чергові спалахи на Сонці очікуються 2 травня. Землю накриє потужна магнітна буря, передає Meteoagent. Вона очікується з K-індексом 5 балів, що може позначитися на самопочутті людей.

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У зоні ризику — метеочутливі особи, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Серед можливих симптомів — головний біль, нудота, зниження артеріального тиску та загальне погіршення самопочуття.

Фахівці радять у цей день уникати стресів, більше відпочивати та пити достатню кількість води.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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