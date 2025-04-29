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На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію: що відбувається і кого стосується

15:44 29 квітня 2025
Примусова евакуація сімей з дітьми. Фото ДСНС

У Дніпропетровській області, яка наразі стала прифронтовою, запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківського району — чотирьох сіл Межівської громади і трьох — Новопавлівської.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у добровільному порядку виїхати з цих населених пунктів пропонували кілька місяців. Зокрема у більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей.

Однак 26 хлопців та дівчат досі залишалися у небезпеці, адже їхні сім’ї (дехто — переселенці з Донбасу) до останнього сподівалися, що минеться.

«Проте росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим», — заявляють в ОВА.

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Тож нині залишити небезпечні місця мають діти з батьками, рідними чи законними представниками. Процес координує обласна евакуаційна окомісію із залученням ДСНС, поліції, гуманітарних організацій, медиків, військових та керівництва районів.

З транспортуванням допомагатимуть благодійники. Розселяти евакуйованих збираються з урахуванням їх вибору — на Дніпропетровщині чи в іншому регіоні.

Примусова евакуація триватиме місяць.

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Відзначимо, що в 2024 році до примусової евакуації сімей з дітьми вдавалася влада Донеччини та окремих районів Харківщини.

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