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Події

Ворог вдарив по Краматорську: є жертви та поранені

18:34 25 вересня 2024
Наслідки обстрілу Краматорська

Після нічної повітряної атаки російські військові вдень 25 вересня завдали жорстокого удару по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі», — повідомив глава ОВА.

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Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

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«Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць в Донецькій області не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!», — наголосив він.

Водночас Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення.

Згодом начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко поточнив, що вже відомо про двох загиблих.

Зазначимо, що окупанти регулярно завдають ударів по Краматорську. Наразі в усьому регіоні запроваджено примусову евакуацію для дітей.

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