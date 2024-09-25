Ворог вдарив по Краматорську: є жертви та поранені

Після нічної повітряної атаки російські військові вдень 25 вересня завдали жорстокого удару по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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«Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі», — повідомив глава ОВА.

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Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

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«Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць в Донецькій області не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!», — наголосив він.

Водночас Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення.

Згодом начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко поточнив, що вже відомо про двох загиблих.

Зазначимо, що окупанти регулярно завдають ударів по Краматорську. Наразі в усьому регіоні запроваджено примусову евакуацію для дітей.



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