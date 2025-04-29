Державний банк попередив українців про тарифні зміни: які нові умови чекають вже з 1 червня

Державний «Ощадбанк», який запровадив ідентифікацію на перекази понад 100 грн, оголосив про внесення змін до тарифів за обслуговування карткових рахунків. Нові умови почнуть діяти з початку літа. Про це йдеться на офіційному сайті фінустанови.



Зокрема, в «Ощадбанку» заявили, що відповідно до рішення продуктового комітету вносяться зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

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Що зміниться:

у тарифних пакетах «Мій рахунок», МORE, «Зарплатний» додано можливість випуску карток АТБ;

у тарифному пакеті МORE переглянуто та оптимізовано ряд тарифів за зняття готівки та переказ коштів;

до 31 грудня 2025 року знижено вартість NFC-кільця;

припинено емісію карт дрогобичанина та студентських карток.

Також в банку нагадали, що згідно з рішенням ПФУ, потрібно оновити дані.

«Зміни до тарифів набувають чинності 01 червня 2025 року», — попередили у фінустанові.

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Таким чином клієнти мають трохи більше як місяць, щоб ознайомитися зі змінами в тарифах. Детальну інформацію можна переглянути на сайті державного банку або безпосередньо звернутися до найближчого відділення «Ощада».

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