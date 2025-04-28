У НБУ запровадять «чорний список» для українців: хто й чому до нього може потрапити

Хоча з 1 квітня НБУ не став продовжувати ліміти на карткові перекази, внутрішні ліміти залишилися у самих банків. Проте Національний регулятор вирішив не зупинятися і посилити боротьбу з незаконним відмиванням грошей через так званих «дропів» — людей, чиї карткові рахунки «проганяють» незаконні доходи або використовують їх для ухилення від податків.

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Про це в інтерв'ю «Новому часу» повідомив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник. За його словами, Національний банк України розробляє законопроєкт щодо платіжної дисципліни, який передбачає створення «чорного списку» клієнтів банків.

До цього реєстру буде включено громадян України, які надали свої банківські рахунки для здійснення незаконних операцій, у тому числі щодо відмивання грошей, а фінансові операції осіб, включених до цього списку, будуть обмежені. Адміністратором реєстру буде Національний банк, а дані надаватимуться постачальниками платіжних послуг та банками.

Згідно із законопроєктом, до реєстру будуть внесені не лише особи, які опинилися у важкій життєвій ситуації, а й ті, хто свідомо продавав персональні дані або використав свої картки у шахрайських схемах. Це може негативно вплинути на їхню майбутню кар'єру та можливості отримання кредитів.

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Раніше Дмитро Олійник заявив, що після введення лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць. При цьому йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів. Загалом, на думку банкірів, загалом приблизно до 7% карткових переказів можуть використовуватися саме «дропами».

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