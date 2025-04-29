«План Б» для України: Київ готовий до можливого провалу мирної угоди Трампа

Якщо так звана мирна угода, яку активно просуває президент США Дональд Трамп, що передбачає відмову Києва від окупованих росією територій, не буде укладена, Україна готує свій так званий «план Б», повідомляє Bild.

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За інформацією видання, для того, щоб не залишитися наодинці з одвічним ворогом, Україна активно розвиває оборонну промисловість.

Зокрема, в Україні суттєво збільшилось виробництво ударних дронів-камікадзе: з 600 тисяч штук у 2023 році до 1,5 мільйона торік. При цьому, за прогнозами експертів, до кінця 2025 року ця кількість може підскочити до трьох мільйонів.

В Bild зазначають, что це вже відчувається на фронті: якщо два роки тому втрати російських військових від українських БПлА складали третину від усіх російських втрат, то зараз — понад три чверті.

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Також, за даними західного ЗМІ, в Україні нарощуються темпи виробництва важкої артилерії. Так, у 2022 році в Україні взагалі не вироблялося власних гаубиць, а зараз щомісяця сходить з конвеєрів двадцять самохідних гаубиць «Богдан». Причому, частину 155-мм снарядів до них теж збирають в нашій країні.

Як розповів український офіцер-артилерист, зараз Збройні сили України взагалі не мають проблем з боєприпасами. Але, за його словами, Сили оборони України все ще залежать від поставок снарядів з Німеччини та Франції.

У той же час, головною проблемою ЗСУ, повідомили в Bild, є дефіцит особового складу. На фронті воюють сотні тисяч людей, а щоб набрати нових добровольців віком 18−24 років, уряд подвоїв суми окладів. Тобто, вони отримають приблизно вдвічі більше, ніж заробляють ті, хто був призваний раніше в рамках мобілізації.

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Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вже цього тижня адміністрація Трампа вирішить, чи продовжуватиме вона шукати шляхи врегулювання російського вторгнення в Україну шляхом переговорів.

Зауваження Рубіо пролунали наступного дня після того, як Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у залах Ватикану, коли обидва лідери були присутні на похороні Папи Римського Франциска.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Україна і США відреагували на перемир’я, оголошене путіним на 9 травня.

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