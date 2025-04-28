15 хвилин, які можуть змінити хід історії: про що Зеленський і Трамп говорили у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска має потенціал стати історичною.

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Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі. «Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», — написав Зеленський.

Під час зустрічі президент України подякував Дональду Трампу за можливість поспілкуватись.

«Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі „плану перемоги“», — наголосив Зеленський.

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Зі свого боку, Дональд Трамп назвав зустріч «продуктивною. За його словами, «адміністрація Білого Дому прагне якнайшвидшого припинення вогню в Україні й укладання мирної угоди і для цього веде переговори як з росією, так і з Україною». Трамп зазначив, що «наступні кілька днів покажуть, чи є прогрес у російсько-українському конфлікті», — передає Reuters.

Президенти домовилися провести у той день ще одну зустріч після похорон Понтифіка, але Трамп терміново вилетів у Вашингтон.

Варто зазначити, що це була перша зустріч президентів України та США після їхньої суперечки в Овальному кабінеті. Трамп підкреслив, що їхні відносини із Зеленським ніколи не були поганими, а суперечка в Білому домі була лише «невеликою перешкодою». Він додав, що Володимир Зеленський став більш «спокійним» та зацікавленим в угоді про припинення війни, цитує Трампа CNN.

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Після зустрічі очільник Білого дому заявив, що був дуже розчарований російським обстрілом цивільних районів Києва. Він припустив, що президент рф володимир путін «водить його за ніс» та не налаштований на припинення війни.

«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя», — наголосив Трамп.

Як заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані, інформує The Telegraph. Радник президента США додав, що Дональд Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами.

«Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед», — підсумував Волтц.

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Як повідомлялося раніше, адміністрація США запропонувала свій план завершення війни, який вимагає від Києва піти на значні поступки. План включає визнання США анексії Криму росією у 2014 році, встановлення з боку США контролю над ЗАЕС, виключення України зі списку кандидатів на вступ до НАТО та інші. План чиновники адміністрації Трампа передали своїм українським колегам у Парижі в 17 квітня, повідомляє Wall Street Journal.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», США запропонували Україні угоду щодо мінеральних ресурсів та енергетики, в першу чергу, рідкоземельних металів. Документ передбачає створення інвестиційного фонду, в якому з п'яти директорів три особи будуть представлені Міжнародною корпорацією розвитку та фінансування США (DFC).

Інвестиційний фонд формуватиметься за рахунок відрахування Україною 50% прибутку від продажу корисних копалин та доходів від інфраструктури. Також під час розгляду заявок на відновлення об'єктів інфраструктури пріоритет у вирішенні залишається за американською стороною.

Окрім цього, щодо вкладу в інвестиційний фонд з боку США, то в угоді зазначається, що ним є 120 млрд доларів, отриманих Україною з 2022 року, і вони мають бути сплачені. При цьому у разі затягування виплат борг автоматично збільшуватиметься на 4% щорічно.

Це питання обговорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час робочого візиту у Вашингтон. За його словами, в угоді зі США щодо корисних копалин не зараховуватиметься допомога, надана Вашингтоном раніше.

«Маємо хороший прогрес. Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов’язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання», — написав голова уряду у своєму Telegram-каналі.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

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