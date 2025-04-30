Чи допомагатиме Німеччина Україні без США: стали відомі подробиці

Міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що вимоги Трампа щодо територіальних поступок України заходять занадто далеко. Він додав, що майбутні гарантії безпеки мають бути керівним принципом, пише Тagesschau.

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«Україна могла б досягти цього самостійно шляхом капітуляції рік тому, — сказав Пісторіус й запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі — навіть у разі припинення підтримки США. - Це було чітко зазначено в коаліційній угоді. Якщо Україна впаде, якщо путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну, навіть якщо лише її значну частину, то це буде максимальною загрозою для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія».

На думку Пісторіуса, усім має бути зрозуміло, що йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про безпеку та мир у Європі. За словами політика, Україна знає, що стійка, надійна угода про припинення вогню або мирне врегулювання «може призвести або також призведе до територіальних поступок».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Київ готовий до можливого провалу мирної угоди Трампа і готує «план Б».

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