США заявляють, що Україна повинна прийняти врегулювання, про яке вони домовилися з москвою. Але якщо угода буде написана так, як повідомляється, вона буде недосяжною. Пропозиція адміністрації Трампа складається з семи основних пунктів. Перші два є показовими: негайне припинення вогню з подальшими прямими переговорами між москвою та Києвом, пише колумніст Марк Чемпіон.

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«Отже, це не велика мирна угода, про яку говорять американські чиновники, а радше прийняття російських умов безумовного припинення вогню, яке Дональд Трамп запропонував понад місяць тому. Передбачалося, що після цього відбудуться переговори про повне врегулювання, але адміністрація настільки прагне щось зробити, що, схоже, заздалегідь задовольнила більшість військових вимог росії».

Серед них, пише він, гарантія того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, що США визнають Крим, який кремль анексував в України у 2014 році, суверенною російською територією, що сили путіна збережуть контроль практично над усіма іншими українськими землями, які вони захопили силою з того часу, і що США скасують економічні санкції.

Для Києва тут небагато, окрім незначних територіальних обмінів та дозволу на доступ до власних річок. Однак є суттєва вигода для Вашингтона, який отримає контроль над українськими мінеральними ресурсами та основними об'єктами інфраструктури, а також 50% доходів від їхнього видобутку. США також візьмуть під контроль ЗАЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією.

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Справа не в тому, що Україна не може прийняти всі ці умови. Зеленський та інші офіційні особи в Києві розуміють, що ця війна закінчиться фактичним визнанням російського контролю над великими ділянками української території. Більшість європейських лідерів також розуміють, що Україна не вступить до НАТО. І угода, що зобов'язує США брати участь у розвитку післявоєнної гірничодобувної промисловості та інфраструктури України, була б чудовою, якби вона також включала в себе зобов'язання щодо інвестицій, вважає аналітик.

Неприйнятним є те, що ключові поступки передаються росії в обмін на припинення вогню, яке може бути нетривалим. Вторгнення путіна винагороджується на фальшивому припущенні, що завоювання всієї України в іншому випадку неминуче, і що Київ та його союзники не мають жодних козирів для гри.

Марк Чемпіон написав, що саме має включати в себе угода, якщо ми хочемо побудувати кращу Україну, а не просто сильнішу росію.

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«Першим пунктом мають бути чітко визначені гарантії безпеки, включно з механізмом забезпечення постійного припинення вогню. Зрештою, росія і Україна домовилися про припинення всіх бойових дій у 2014 році, результатом чого стали вісім років війни низької інтенсивності, за якими послідувало повномасштабне російське вторгнення у 2022 році. Європейська „коаліція рішучих“ чітко дала зрозуміти, що готова контролювати припинення вогню, але лише за підтримки США, щоб стримувати російські напади на миротворців. Наразі немає жодних ознак такого зобов'язання з боку США, яке має бути прийняте і прописане в угоді».

Угода також має чітко визначити, що Україна має право озброюватися і захищати себе як суверенна держава, що виключає наполегливу вимогу росії про демілітаризацію її сусіда. Без цих та інших гарантій, включаючи чітку готовність США їх підтримати, Україна навряд чи зможе процвітати.

Також має бути знайдено засіб правового захисту від деяких воєнних злочинів, скоєних росією. кремль не можна змусити визнати масові вбивства цивільного населення, але, як мінімум, слід змусити його повернути викрадених дітей до їхніх українських родин.

І це далеко не вичерпний список, саме тому безумовне тимчасове припинення вогню було правильною ідеєю, яка створила простір для тривалих переговорів. Але віддавати спочатку важелі впливу США, а вже потім вести переговори про умови безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру, не має сенсу. Насправді це заслуговує на перше місце в новій книзі, яку Трамп повинен написати на пенсії: «Мистецтво жахливої угоди».

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Україна не повинна підписувати цю угоду. Той факт, що Трамп зациклився на заяві Зеленського про те, що Київ не може конституційно визнати Крим російським, чого не вимагає запропонована угода, свідчить про те, що президент США знає про це і готується перекласти провину за власну невдачу на лідера, якого він явно зневажає.

«Те, як Трамп і його посланці підійшли до мирного врегулювання в Україні, здається незрозумілим, поки не зрозуміємо, що пріоритетом є не тривалий мир і суверенітет для Києва або стабільні кордони в Європі, а перезавантаження відносин між США і росією. І якщо Україна не капітулює, Трампу просто потрібно переконати достатню кількість американців, що в провалі переговорів винен Київ. У Трампа є щонайменше два варіанти. Він може піти і не досягти миру, який, як він колись казав, може бути досягнутий за один день, або він може визнати справжні перешкоди на шляху до угоди і використати значні важелі впливу, які у нього є, щоб домогтися цього. На жаль, все вказує на перший варіант», — вважає аналітик.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп, схоже, більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж змістом цієї угоди.

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