Президент Франції Еммануель Макрон, який звернувся до путіна після зустрічі з Зеленським, в інтерв'ю журналістам заявив, що у наступні вісім-десять днів тиск на рф посилиться. Він вважає, що переконав американців у можливості та необхідності ескалації загроз і потенційних санкцій проти москви. Нагадаємо, Кая Каллас раніше заявила про те, що США не використовували інструменти для тиску на росію.

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«Наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадити це припинення вогню, якого бажають Сполучені Штати, яке визнає Україна та яке захищають європейці, але під яким росія ще не підписалася», — заявив президент Франції після зустрічі між його американським колегою Дональдом Трампом та українським колегою Володимиром Зеленським у Ватикані.

Еммануель Макрон додав, що він розмовляв з американським президентом «у ніч із середи на четвер, щоб заохотити його зайняти жорсткішу позицію» щодо путіна. Він також повідомив, що «не планувалася його зустріч з президентом Трампом» у базиліці Святого Петра у Римі, але вони врешті-решт «поговорили кілька хвилин».

«Я неодноразово казав йому: „Нам потрібно бути набагато жорсткішими з росіянами“, — повідомив Макрон. — Мета полягає в тому, щоб американці могли досить швидко дістатися до Києва, щоб ми могли встановити умови для припинення вогню та щоб ми ретельно працювали над заходами, що супроводжують це припинення вогню, щоб зберегти його для України. Ми маємо бути готові разом з американцями посилити нашу позицію щодо росії, щоб досягти цього припинення вогню. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося домовитися чинити тиск на росію. Це була поставлена мета, бо було неправильно, що тиск чинився лише на Україну».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про заяву держсекретаря Рубіо про те, що Трамп днями ухвалить рішення щодо переговорів по війні в Україні.

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