Державний секретар Марко Рубіо заявив, що вже цього тижня адміністрація Трампа вирішить, чи продовжуватиме вона шукати шляхи врегулювання російського вторгнення в Україну шляхом переговорів, чи переключить свою увагу на інші питання. Про це пише The New York Times.

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«Цей тиждень буде дуже важливим, — сказав пан Рубіо в ефірі програми „Зустріч з пресою“ на телеканалі NBC. - Ми повинні прийняти рішення про те, чи хочемо ми продовжувати брати участь у цій справі, чи настав час зосередитися на інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося. Є підстави для оптимізму, але, звичайно, є і підстави для реалізму. Ми близькі, але недостатньо близькі».

Було незрозуміло, чи запропонований ним план мав на меті чинити тиск на Україну та росію, щоб вони погодилися розпочати прямі переговори задля укладення угоди, чи президент Трамп та його помічники серйозно розглядають можливість відмовитися від переговорів.

Зауваження Рубіо пролунали наступного дня після того, як Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у залах Ватикану, коли обидва лідери були присутні на похороні Папи Римського Франциска. Помічники опублікували фотографії двох президентів, які сидять поряд і розмовляють у базиліці Святого Петра.

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Після зустрічі з Трампом Зеленський подякував президенту США у своєму дописі в соціальних мережах і сказав, що ця зустріч була «дуже символічною, яка має потенціал стати історичною, якщо ми досягнемо спільних результатів». А Трамп чи не вперше розкритикував дії путіна та пригрозив тому санкціями.

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