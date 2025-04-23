Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що США не використали свої «інструменти» для тиску на росію, й звинуватила москву в тому, що вона тягне час із перемир’ям в Україні, пише видання Вarron’s.

ВІДЕО ДНЯ

«Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що зрозуміло, що росія грає у всі ці ігри, зволікає і не дуже хоче миру, — сказала Каллас. - Вони думають, що час на їхньому боці, тому насправді не виявляють жодних добрих знаків чи доброї волі».

Минулого тижня президент Дональд Трамп пригрозив відмовитися від спроб зупинити війну в Україні, якщо москва та Київ не досягнуть швидкого прогресу. Пізніше він заявив, що сподівається на мирну угоду між росією та Україною цього тижня.

Каллас сказала, що оголошення росією 30-годинного перемир'я на вихідних було хитрістю, спрямованою на те, щоб Трамп «втратив терпіння» з кремлем. На її думку, Київ та його європейські прихильники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо москви, перш ніж відмовитися від свого мирного поштовху.

РЕКЛАМА

«Вони мають у руках інструменти, які можна використати, фактично, для тиску на росію. Вони не використовували ці інструменти, — сказала Кая Каллас. — Якщо вони зараз йдуть геть, не використовуючи інструменти, які вони насправді мають у своїх руках, то є велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб дійсно покласти край цій війні?»

Каллас попередила, що для США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського Криму територією росії як частину будь-якої угоди.

«Тоді росія однозначно отримає те, що хоче», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Вона сказала, що зі свого боку ЄС ніколи не визнає півострів, захоплений москвою в 2014 році, російським.

«Крим — це Україна», — заявила Каллас.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Віктором Бобиренко про вибори в Україні та перспективи заморозки війни.

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook