Мешканка Одещині замовила вбивство рідного брата через спадщину (фото)

На Одещині, де вбивця активіста Дем'яна Ганула раніше отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, правоохоронці попередили замовне вбивство чоловіка.

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За даними ГУНП в Одеській області, місцева мешканка вирішила позбутися брата, аби не ділити з ним спадшину. Правоохоронці затримали її під час розрахунку з «виконавцями» злочину. Жінка знаходиться під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.

За замовлення вбивства родича жінка може отримати довічне ув'язнення. Фото поліції

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне «позбутися» старшого брата та знайшла двох бажаючих «підзаробити». Після смерті матері їм у спадок дістався будинок, який вона не хотіла ділити на двох з родичем.

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Правоохоронці інсценували вбивство та зробили «переконливі фотографії» для замовниці, яку не цікавило, яким чином позбавлять життя її старшого брата.

Поліцейські інсценували вбивство чоловіка, якого замовила рідна сестра. Фото поліції

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За «роботу» вона пообіцяла виконавцям 20 тисяч гривень, які передала після того, як побачили фотографії з вбитим братом. Одразу після цього її затримали поліцейські.

Сестра оцінила вбивство брата у 20 тисяч гривень. Фото поліції

«Ми вилучили розрахункові гроші, мобільний телефон фігурантки та інші речі, що мають інтерес для слідства, — розповів слідчий у справі Владислав Білічук. — Зібравши достатню кількість доказів, жінці повідомили про підозру в готуванні до умисного вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненому на замовлення. Згідно з санкцією п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує довічне позбавлення волі».

Раніше в Запорізькій області затримали жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка та його родичів. Вбивство трьох людей вона замовила, бажаючи заволодіти їхнім майном, та пообіцяла виконавцям 15 мільйонів гривень.

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Фото поліції

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