В Україні за 2 місяці зросла середня зарплата: скільки отримують українці — 24 000 чи 19 400 гривень, і як це вплине на пенсію

Ринок праці в Україні майже досяг довоєнного рівня, а за середньою зарплатою навіть перевищив його. Але водночас рівень середньомісячної оплати праці в Україні за різними даними сильно відрізняється — від 19 430 гривень до 24 000 гривень.

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Так, за даними аналітиків порталу пошуку роботи Work.ua, за підсумками березня роботодавці в середньому пропонували зарплату в 24 000 гривень. Водночас Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, а вона враховується для обчислення пенсії, у 19430 гривень 52 копійки.

Оскільки в січні середній показник зарплати ПФУ затверджувався на рівні 18 860 гривень, то за 2 місяці середня зарплата в Україні за даними Пенсійного Фонду України зросла приблизно на 3% або 570 гривень. Обидві цифри дуже важливі для нарахування майбутньої пенсії.

Так, за наявною сьогодні формулою розмір пенсії вираховується так: середня зарплата по Україні за попередні 3 роки (розрахунок проводить ПФУ) x індивідуальний коефіцієнт зарплати (відношення середньої зарплати людини до середньої зарплати в Україні) x коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу множать на 1%).

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У такому разі при розмірі середньої зарплати ПФУ в 19 430 гривень, середній зарплаті до виходу на пенсію в 24 000 гривень і 30 роках стажу пенсія становитиме 7200 гривень, що виходить наступним чином:

19 430×1,23 (24000/19430) x 0,3 (30 років стажу) = 7200 гривень.

Тим часом, чиновникам в Україні платять щонайменше втричі більше, ніж у середньому по країні.

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