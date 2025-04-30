Буде гучно: лідер популярного гурту несподівано розпочинає сольний проєкт

Популярний співак та військовий, лідер гурту O. Torvald Женя Галич, який вразив зізнанням, здивував шанувальників ще й новиною. На свій 41-й день народження артист оголосив про початок сольного проєкту. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, звернувшись до шанувальників та запропонувавши їм долучитися до «нового» Галича.

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— Це найкраща новина, яка траплялася зі мною за останні роки, — сказав Женя, змінивши на свій день народження образ і ставши блондином. — Я, нарешті, зловив кайф від того, що роблю. Я презентую сольний проєкт, який називається Женя Галич. Це мій проєкт, в рамках якого я ще сміливіший, я покажу вам своє альтер-его, хочу створювати більше ніж музику, писати на клавішах і на гітарі, барабанах і на скрипці. Хочу давати всі ті історії, які накопичувалися протягом всього мого життя.

Музикант наголосив, що не йде з O. Torvald і буде продовжувати разом з гуртом створювати пісні.

— Але в рамках свого сольного проєкту, я роблю це один, — додав співак. — Пристібайтесь — буде гучно.

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Фоловери підтримали Галича та побажали йому успіхів у новому проєкті.

Фото - скріншот

— Великі і щирі вітання, і успіху сольному проєкту! — написали у коментарях. — Захоплююсь :)

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— Твори, а ми завжди будемо поруч, — підтримали музиканта.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Женя Галич відверто розповів про свою залежність.

Фото із соцмереж

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