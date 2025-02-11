Прокурор Київщини Ткаленко «забув» вказати в декларації вартість елітної автівки. Чи побачить у цьому корупційну складову НАЗК?

Декларування доходів державними службовцями мало б бути одним з ефективних інструментів запобігання корупції в державному секторі. Адже завдяки запровадженій у 2016 році системі е-декларування сьогодні кожен громадянин може дізнатися про статки посадовців, які отримують зарплатню з коштів держбюджету. А Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має контролювати, чи відповідають витрати посадовців їхнім законним доходам.

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Отже цього року держслужбовці мають подати декларацію за 2024 рік до 31 березня. І ймовірно, там буде чимало цікавого. Адже доволі часто розслідувачі під час моніторингу способу життя високопосадовців вказують на кричущу невідповідність між задекларованим та реальним рівнем їхніх доходів.

Останнім часом у поле зору ЗМІ потрапила родина заступника прокурора Київської обласної прокуратури Олега Ткаленка, якого журналіст Михайло Ткач зафільмував на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Як свідчить остання подана Ткаленком декларація, родина прокурора придбала під час війни дві коштовні автівки.

Заступник прокурора Київської обласної прокуратури Олег Ткаленко. Фото: Viktoria Pokatilova/DW

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Проте, згідно зі звітністю за 2023-й, прокурор Ткаленко отримував близько 118 тис. грн щомісячної зарплати, але при цьому не має жодного майна. Уся нерухомість і автівки записані на його дружину, яка займається підприємницькою діяльністю.

Зокрема, згідно з декларацією посадовця, жінка вказана власницею трьох земельних ділянок загальною площею понад два гектари, придбаних у 2013-му, 2019-му та 2020 роках. Гаража, купленого у 2021 році за 137 тис. грн, а також квартири площею 122,7 кв. метрів, якою жінка володіє спільно з дочкою. Вказана вартість — 1,8 млн грн.

У червні 2022 року Олена Ткаленко купила BMW моделі X5 2022 року випуску за 2,3 млн грн. Через рік жінка стала власницею ще однієї елітної автівки — AUDI Q4 2023 року випуску, ціну якого не вказали. У 2023 році жінка зберігала готівкою 1,5 млн грн, Олег Ткаленко мав трохи більше як 20 тис. грн на банківському рахунку. За той рік прокурор отримав 1,4 млн грн зарплати, його дружина — 3,3 млн грн доходів від підприємницької діяльності.

З огляду на вищезазначене «ФАКТИ» скерували запити до НАЗК, НАБУ та ДБР щодо перевірки способу життя родини заступника прокурора Київської обласної прокуратури Олега Ткаленка. Цікаво, чи побачить орган, який покликаний моніторити спосіб життя посадовців та пильнувати обґрунтованість набуття активів, невідповідність між рівнем життя та задекларованим держслужбовцем майном та доходами?

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, згідно з розслідуванням BlackBox OSINT, члени ЦВК, що простоює під час війни, отримують мільйонні премії та купують собі квартири і авто.

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