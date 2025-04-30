Куди в оселі не варто вішати картини: ці поради допоможуть вам зробити правильний вибір
Зазвичай, розміщуючи картину на стіні, більшість людей думає насамперед про естетичний ефект — красиво чи ні. Але цього замало. Якщо ви хочете, щоб картина не втратила з часом свого вигляду, візьміть до уваги такі моменти.
По-перше, не вішайте її в місцях, де будуть потрапляти прямі сонячні промені, інакше фарби можуть зблякнути.
По-друге, не розміщуйте картину у приміщеннях із високою вологістю — наприклад, у ванній кімнаті. Адже цвіль може бути нещадна.
Не розміщуйте витвори недалеко від обігрівальних приладів.
Не найкраще місце — на кухні, інакше з часом ви виявите на картині сліди жиру, як на плитці.
Не залишайте цінні полотна взимку в приміщеннях, що не опалюються.
Ставтеся до творів мистецтва дбайливо. Адже при пошкодженні відновити первісний вигляд складно, а в деяких випадках практично неможливо. До того ж реставрація коштує недешево. Попередити проблему завжди легше, ніж потім її вирішувати.
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Фото pixabay20
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