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Стиль життя

Куди в оселі не варто вішати картини: ці поради допоможуть вам зробити правильний вибір

22:27 30 квітня 2025
Картина у кімнаті. Фото pixabay

Зазвичай, розміщуючи картину на стіні, більшість людей думає насамперед про естетичний ефект — красиво чи ні. Але цього замало. Якщо ви хочете, щоб картина не втратила з часом свого вигляду, візьміть до уваги такі моменти.

По-перше, не вішайте її в місцях, де будуть потрапляти прямі сонячні промені, інакше фарби можуть зблякнути.

По-друге, не розміщуйте картину у приміщеннях із високою вологістю — наприклад, у ванній кімнаті. Адже цвіль може бути нещадна.

Не розміщуйте витвори недалеко від обігрівальних приладів.

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Не найкраще місце — на кухні, інакше з часом ви виявите на картині сліди жиру, як на плитці.

Не залишайте цінні полотна взимку в приміщеннях, що не опалюються.

Ставтеся до творів мистецтва дбайливо. Адже при пошкодженні відновити первісний вигляд складно, а в деяких випадках практично неможливо. До того ж реставрація коштує недешево. Попередити проблему завжди легше, ніж потім її вирішувати.

Раніше стиліст розповідала про нові тренди в інтер'єрі, які багатьом сподобаються.

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Фото pixabay

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