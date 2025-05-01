Смарагдові світлофори та бензин зі спиртом: які зміни очікують на українських автомобілістів з 1 травня

З 1 травня на власників українських авто очікують зміни, серед яких, наприклад, обов'язкове використання бензину з біоетанолом, спиртом із рослинних компонентів. Однак, крім цього, буде і ще одне нововведення.

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Так, як пише сайт Auto24, з травня в Україні зміняться державні стандарти для світлофорів. При цьому мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а тільки про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

На практиці це означатиме, наприклад, те, що у разі поломки світлофора скло на ньому мінятимуть на смарагдове, але поки що більшість будуть класичні зелені. Встановлюватимуть «смарагд» у разі пошкодження світлофора або скла, фізичного виносу, тріснутого або вигорілого скла лінзи тощо. Однак з 1 травня будуть й інші нововведення, такі як:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронними — їх краще видно;

велосипедні світлофори зі значком велосипеда з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок і розташуванням праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою;

загальні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, зокрема на велосипедних світлофорах.

кнопки виклику сигналу світлофора і пристроїв звукового оповіщення.

Що стосується нового бензину, то тепер до його складу входитиме 5% спирту, що має низку позитивних моментів — економія бензину за рахунок його заміни на доступніший спирт, зниження викидів шкідливих речовин, але є і мінуси. Один з них — відсутність чітких правил контролю за дотриманням якості такого змішування, що при недотриманні технології може завдати шкоди паливній системі авто. Також перший час подібний бензин може коштувати дорожче за звичний всім без спирту, оскільки його ціна в Європі трохи вища за звичайний.

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Проте, як писали «ФАКТИ», експерти радять у травні-червні не шукати дешевший бензин, оскільки забезпечити його якість зможуть лише великі мережеві гравці, а неякісний спиртовий бензин сильно шкодить паливній системі авто.

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