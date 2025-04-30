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Події

Так любив, що задушив: у київській фотостудії сталося вбивство (фото)

18:12 30 квітня 2025
У Києві росіянин задушив дівчину у фотостудії&nbsp;— Фото: Національна поліція України

У Києві, де нещодавно чоловік поплатився життям за прохання вимкнути російську музику, столичні слідчі затримали громадянина рф, який у приміщенні фотостудії задушив свою дівчину. Про це повідомляє поліція Києва.

«Пара працювала у салоні й ввечері вирішили відсвяткувати річницю відносин. Згодом між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, у ході якого чоловік задушив дівчину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Днями, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 28-річного хлопця, який розповів про те що у приміщенні фотостудії лежить тіло його дівчини без ознак життя. На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління, столичного главку та судово-медичний експерт. Правоохоронці з’ясували, що пара молодят, уродженці рф, приїхали до України у 2022 році. У столиці хлопець з дівчиною влаштувалися працювати до однієї фотостудії і по завершенню робочого дня вирішили відсвяткувати річницю своїх стосунків. Згодом між парою виник конфлікт, у результаті якого зловмисник напав на 21-річну дівчину та задушив її», — йдеться у повідомленні.

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Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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