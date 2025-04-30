Рекордно низький рейтинг: після 100 днів президентства Трампа американці розчаровані його підходом до війни в Україні

47-й президент Сполучених Штатів Америки 30 квітня відзначає свій перший так званий «ювілей» — 100 днів з початку свого другого правління. Втім, Дональд Трамп навряд чи може похвастатися своїми досягненнями — рівень його підтримки впав до 41% — це рекордно низький показник, порівнюючи з усіма попередніми президентами США за останні 70 років.

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Зокрема, згідно опитуванням New York Times/Siena College, більшість американців не підтримують політику Дональда Трампа щодо війни росії проти України. Так, 56% респондентів взагалі не схвалюють підхід Трампа до війни. Серед них 42% категорично не схвалюють політику діючого президента США, ще 12% - «скоріше не схвалюють».

При цьому, 35% опитаних підтримують Трампа: з них 20% - «рішуче схвалюють», ще 15% - «певною мірою схвалюють». Ще 9% учасників опитування утримались від відповіді або не визначилися.

Одним з головних гасел Дональда Трампа у передвиборчій кампанії була обіцянка закінчити війну в Україні «за один день», але цього не сталося.

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Трампу, який днями зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, під час інтерв'ю журналу Time нагадали обіцянки завершити російську війну проти України «в перший день». На що він заявив, що говорив це не буквально, а фігурально.

«Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити суть. І знаєте, це звичайно потрапляє в фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це буде закінчено», — цитує CNN Трампа.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп 53 рази публічно обіцяв за добу завершити війну росії проти України.

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