У Білому домі заявили, що Дональд Трамп «все більше розчарований» як володимиром путіним, так і Володимиром Зеленським. Про це сказала прессекретарка Керолайн Левітт, коли її запитали про зустріч президентів США та України у Ватикані.

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«Він вважає, що все більше розчарований лідерами обох країн. Він хоче бачити постійне припинення вогню. Я розумію, що путін знов запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття, і хоча він залишається оптимістом, що може досягти угоди, він також реалістичний, і обом лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із цієї ситуації…» пише The Тelegraph.

В останні дні США посилили тиск на обидві сторони, щоб вони уклали мирну угоду цього тижня, причому очікується, що врегулювання включатиме підписання Україною угоди про видобуток корисних копалин зі США і передачу Криму росії.

Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, заявив, що Україна хоче якнайшвидше завершити партнерство з США щодо родовищ рідкоземельних елементів. Він додав, що Київ хоче «взаємовигідної угоди».

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа. Мова йде про поступку територій в обмін на припинення вогню з росією. Якби Україна пішла на це, додав міністр, це було б схоже на «капітуляцію».

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