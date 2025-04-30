Співробітників ТЦК масово відправлятимуть на фронт: хто їх замінить

Генштаб, який минулого року дозволив проводити мобілізацію безпосередньо військовими частинами, без залучення ТЦК та СП, анонсував кадрові зміни в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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В Генеральному штабі ЗСУ повідомляють про здійснення перевірки щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

«Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом років, що триває російське широкомасштабне вторгнення, була проведена ротація всіх керівників ТЦК та СП і що наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП вже мають бойовий досвід. А половина з них — військовослужбовці, які отримали поранення та контузії під час бойових дій. При цьому 20% персоналу складають працівники ЗСУ — цивільні особи.

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Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що з 1 травня змінюються правила проходження базової загальної військової підготовки для військовозобов'язаних, які були раніше визнані обмежено придатними, але після проходження ВЛК їх визнали придатними для служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

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