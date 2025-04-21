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США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини: стало відомо, коли це відбудеться

13:51 21 квітня 2025
Зеленський та Стів Віткофф

Угода Сполучених Штатів з Україною щодо мінеральних ресурсів та енергетики скоріш за все буде підписана 24 квітня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, пише CNN.

«У нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано у четвер. Наступного четверга (24 квітня — Авт.). У нас є угода щодо цього», — сказав Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «меморандум про наміри» може бути підписаний дистанційно, а переговори щодо повної угоди ще тривають.

Джерела повідомили, що офіційні особи Міністерства фінансів працювали над угодою з українською делегацією, яка відвідала Вашингтон. Але деталі угоди про корисні копалини змінилися після цієї зустрічі та постійно змінювалися протягом останніх тижнів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп використовує війну в Україні для наживи.

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