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Шоу-бізнес

Ой, який крутий: донька Лілії Ребрик зачарувала танцем з юним партнером

13:52 1 травня 2025
Лілія Ребрик із дочками

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка відсвяткувала день народження третьої доньки, показала тренування своєї старшої. Відомо, що Діана, який виповнилося 12 років активно займається танцями. Ребрик нагадала, що саме завдяки їм утворилася і її родина з хореографом Андрієм Диким. Нагадаємо, Ребрик та Дикий стали в пару для телепроєкту «Танці з зірками», де і почався їх роман. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала фрагмент запального танцю Діани з її партнером.

«Танець був нашим з Андрієм початком, — написала Лілія. — Танець став нашим продовженням. Колись саме танець звів мене з чоловіком, а тепер я дивлюся, як танцює наша старшенька. Не просто дивлюсь, а насолоджуюсь».

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Підписники відреагували на пост Ребрик, відмітивши танцювальні можливості хлопчика, з яким танцювала Діана.

«Потрібно працювати зі спиною, — написали у мережі, звертаючи увагу на поставу Діани. — У латині все тіло повинно бути гнучким та пластичним. Все ще попереду, молодці».

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«Вона не встигає за партнером, а він — вогонь», — додали у коментарях.

«Суперові малі, — поділилися враженнями. — Передивилася 10 разів. Всі пишуть про Діану, вона крута! А партнер!!! Браво, він, як пружинка, такий легкий! Гарні діти, приємно дивитися!»

«Ой, який крутий хлопчик, ефектний танцівник», — зауважили підписники.

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