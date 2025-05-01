«Мій Федя був найкращим»: в бою на Курщині загинув захисник з Хмельниччини

У Грицівській громаді попрощалися із захисником Федором Стецюком. Це важка і болюча втрата для родини, друзів, побратимів та односельчан… Воїну навіки 46 років, повідомляє селищна рада.

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«Федір закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури.

З початком повномасштабного вторгнення рф з 25 лютого 2022 року став на захист нашої Батьківщини. Воїн служив в 106 бригаді ТрО 88 батальйону, брав участь у багатьох завданням на передовій. Боєць був нагороджений відзнакою командира 106 обр ТрО, а також відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача Збройних Сил України В. Залужного".

В травні 2024 року захисник був переведений в 103 бригаду, де служив на сумському та курському напрямку. Загинув Федір Стецюк 19 серпня 2024 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вішньовка Курської області. Тільки тепер тіло вдалось повернути додому.

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«Мій Федя був найкращим… Люблячим чоловіком, чуйним татком, вірним другом та справжньою людиною з великої літери… Він дуже полюбляв займатись садівництвом — біля нашого будинку посадив гарний яблуневий сад, який буде нагадувати про нього, про його велике серце та щиру душу. Найбільшим захопленням мого Феді було бджільництво: він все робив своїми руками — вулики, рамки, самостійно збирав мед… Мій чоловік був працьовитим, чесним та відповідальним. Та найвище його звання — це звання тата», — із невимовним сумом та великою любов’ю згадує про свого чоловіка Людмила.

Поховали воїна в рідному селищі Грицеві, з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Донеччині головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем Володимира Лиховода.

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