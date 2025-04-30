З перших днів війни пішов служити в «Азов»: від удару БПЛА загинув воїн з Прикарпаття

Захищаючи Україну від російського агресора, загинув захисник Віталій Вепрейчук. Його життя обірвалося поблизу міста Дружківка Донецької області внаслідок ворожого удару БПЛА типу «Шахед» під час виконання бойового завдання 22 квітня, повідомляє Білоберізька сільська територіальна громада. Відважному воїну навіки 45 років.

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«Віталій відзначався допитливим розумом та чесністю. Він був справжнім другом та душею колективу, — розповідають у громаді. - Після закінчення 9 класу Віталій з сім'єю переїхав до Києва, де продовжив навчання та здобув вищу освіту. Він мріяв про життя, але без вагань став на захист Батьківщини, коли вона опинилася в небезпеці».

За словами земляків, з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій Вепрейчук вступив до бригади спеціального призначення «Азов» — професійного військового формування у складі Національної гвардії України.

«Його подвиг — приклад незламності духу та патріотизму. Він навіки залишиться взірцем мужності та відданості для рідної землі», — написали у громаді.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару загинув воїн з Закарпаття — 26-річний Едуард Перебзяк.

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